Yurdun çeşitli illerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında çeşitli tören ve etkinlikler düzenlendi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü olan 29 Ekim dolayısıyla yurt genelindeki illerde düzenlenen Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamalarını derledi.

İşte yurt içinden 29 Ekim kutlamaları...

ADANA

Adana'da Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Yavuz Selim Köşger, Adana 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programa, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AYDIN

Aydın'da valilik önünde düzenlenen törende ise Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Toker ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz da katıldı.

ANTALYA

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Basri Erkuzu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Mustafa Erdem, Aliye Coşar, MHP Antalya milletvekilleri Ramazan Başkan, Hilmi Durgun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Başsavcı Yakup Ali Kahveci, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kacagöz, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, askerî erkan, sendika ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.

Protokolün ardından, diğer katılımcılar da Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinde de tören düzenledi.

ADIYAMAN

Adıyaman Valiliği Bahçesinde düzenlenen törende Vali Osman Varol, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

ARTVİN

Millî İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Artvin Valisi Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay ile Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı

BOLU

Bolu Anıtpark’ta düzenlenen törende, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Bu arada kentte ikamet eden ve dün Avusturyalı Manuela ile dünyaevine giren Levent Ayaz, kutlamalara getirdiği Avusturyalı misafirlerine Türk kültürü ve tarihini anlattı.

Kutlamaları ilgiyle takip eden Avusturyalılar, askerî tören geçişine Türkiye bayraklarını sallayarak ve alkışlarla eşlik etti

BATMAN

Batman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç ve Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Demir Sevim tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurumların yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BAYBURT

Bayburt'ta, Saray Bahçesi'nde düzenlenen törende Vali Mustafa Eldivan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Belediye Başkanı Mete Memiş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

BİNGÖL

Bingöl'de Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Ahmet Hamdi Usta, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

BİLECİK

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Eskişehir Hava Savunma Komutanı Hava Tümgeneral Ertunç Ertufanlı ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa, Jandarma Eğitim Komutanı Jandarma Tümgeneral Uğur Ertekin, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, askerî erkan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri, Atatürk anıtına çelen sunumu ile başladı.

Hükûmet Konağı önündeki tören, Kaymakam Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Bekir Torun, Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Daha sonra Kaymakam Ünal, Kaymakamlık bahçesinde tebrikleri kabul etti.

Bilecik'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Kurtuluştan Kuruluşa Motosiklet ve Bisiklet Turu" düzenlendi.

Bilecik Valiliği himayesinde gerçekleştirilen organizasyonda Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce motosikletli ve bisikletli, Vali Şefik Aygöl'ün katıldığı kortejde kenti turlayarak Şeyh Edebali Yerleşkesi'ne ulaştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılar, dev Türk bayrağı açtı.

Vali Şefik Aygöl, Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Bilecik Motosikletliler Derneği Başkanı Erol Yörümez de Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Organizasyona yoğun ilgi olduğunu anlatan Yörümez, "Güzel bir kortej düzenledik. Her şey çok güzeldi. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında birlik ve beraberliğimizi tekrar gösterdik. Bunu gerçekleştirmekten dolayı mutluyuz." dedi.

Tura bisikletleriyle katılan 10 ve 12 yaşlarındaki Haşim Can Huksuz ile Kenan Batu Işık da etkinlikten büyük keyif aldıklarını, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılını kutlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Kentteki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu'ndaki program ve kent merkezindeki Cumhuriyet yürüyüşü ile devam edecek.

BİTLİS

Bitlis'te, Gökmeydan'da gerçekleştirilen törende, Vali Ahmet Karakaya, Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Başkanı ve Bitlis Garnizon Komutanı Tümgeneral Mücahit Zorlutuna ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

BARTIN

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin ve Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ile siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer aldı.

BURDUR

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay İlhan Gökoğlan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Kentte kutlama programları yarın düzenlenecek.

BURSA

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, çelenk sunma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Bursa Valiliği adına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Bursa Garnizon Komutanlığı adına İl Garnizon komutanı Tuğgeneral Birol Arslan Heykel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'deki çelenk töreni, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi.

Anıta Valilik, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM

Çorum’un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Bayrak Yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar, 101 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyüş yaptı.

Tarihi Koyunbaba Köprüsü'nden başlayarak Hükûmet Konağı'na kadar devam eden yürüyüşe, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüş sonunda Hükûmet Konağı önünde tören gerçekleştirildi.

Burada Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ile Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

DENİZLİ

Denizli Valiliği önündeki törende de Vali Ömer Faruk Coşkun, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Albay Mehmet Cüneyt Balaban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

AK Parti milletvekilleri Nilgün Ök ve Şahin Tin, CHP Milletvekili Şeref Arpacı ile siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

DÜZCE

Düzce'deki tören kapsamında Anıtpark Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na, Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Düzce Belediyesi'nin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tamamlanan törende, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdülvahap Bozkurt, Düzce Belediye Başkan Vekili Ali Dilber, siyasi partilerin temsilcileri, protokol üyeleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler yer aldı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demet Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

Vilayet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce katıldı.

Aksoy, Güneykaya ve Ünlüce, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

ELÂZIĞ

Elâzığ’da Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de valilik önünde düzenlenen törende Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutanı Albay Recai Öztürk, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

GİRESUN

Giresun'da valilik bahçesindeki törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Garnizon Komutanı Jandarma Albay Volkan Aydın, Belediye Başkanı Fuat Köse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

HAKKÂRİ

Hakkâri’de de Hükûmet Konağı önünde tören düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Çelik ile beraberindekiler, Hakkâri Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "Cumhuriyet" temalı resim sergisini gezdi.

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.

Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamalarına çelenk sunumuyla başladık. Milletin ve bayrağınla sonsuza dek yaşa!????????????#Hakkâri pic.twitter.com/aHHb9dFpdL— Ali Çelik (@alicelik_64) October 28, 2024

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Kaymakam Mert Kumcu, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyük Köroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük'ün de aralarında bulunduğu katılımcılar, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Katılımcılar, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Gençlik Merkezi'nin önüne kadar yürüdü.

"TUSAŞ şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" yazılı pankartın da taşındığı yürüyüşe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, asker, polis ve vatandaşlar katıldı.

HATAY

Hatay'da Antakya Şehitliği'nde düzenlenen programda ziyaretçiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende de Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Armağan Teköz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Panayırı", ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen kentte düzenlenen etkinliklerde, çocuk tiyatroları, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

Atatürk Anıtı'nda kurulan "Cumhuriyet Panayırı"nda depremzede çocuklar doyasıya eğlendi.

Program kapsamında radyo programcısı ve şair Talha Bora Öge de şiir dinletisi sundu.

Cumhuriyet Panayırı etkinlikleri yarın sona erecek.

ISPARTA

Isparta'da da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Abdullah Erin, Tuğgeneral Ahmet Aşık, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

İZMİR

İzmir'de Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Türk bayrağı göndere çekildi.

Valiliğin önünde devam eden programda ise 400 ilkokul ve ortaokul öğrencisi, öğretmenleri eşliğinde "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazılı koreografi oluşturdu ve folklor gösterisi sundu.

Kutlamalar çerçevesinde Konak Meydanı'nda kurulan tezgâhta vatandaşların ilmekleriyle dokunan Türk bayrağı da Vali Elban'a teslim edildi.

Vali Elban ve protokol üyeleri koreografi ile folklor gösterisine katılan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

İSTANBUL

İstanbul Valiliğince, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla kabul töreni düzenlendi.

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliğinde, Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'ne, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı. Törende Vali Gül, eşiyle birlikte davetlileri kapıda karşılayarak selamlaştı.

Milletimizin birinin bile, elimizi bırakmasına razı değiliz. Büyük Türkiye Yüzyılını hep birlikte kuracağız.#29EkimCumhiyetBayramı #İstanbul ???????? pic.twitter.com/a50EbWe1Ti— Davut GÜL (@gul_davut) October 28, 2024

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un duayı gerçekleştirdiği programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Cumhuriyet'in 101. yılına özel olarak hazırladığı video gösterildi.

Vali Gül, programdaki konuşmasında, Cumhuriyet'in ikinci asrının millete ve ülkeye hayırlı olması temenni etti.

Bu topraklarda var olmalarının bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirten Gül, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm gazileri şükranla yâd etti. Milletin, kadim tarih yürüyüşünde hiçbir zaman esarete ve dayatmalara boyun eğmediğini vurgulayan Vali Gül, "Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan sathında can verdiler, kan verdiler, evlat verdiler. Bağımsızlık ruhundan asla vazgeçmediler. Cumhuriyet, işte böyle bir vatan sevgisinin, eşsiz kahramanlıkların ve sarsılmaz imanın eseridir. Cumhuriyet; ortak bir varoluşun, ortak yaşama kararlılığının adıdır." diye konuştu.

Vali Gül, Cumhuriyet'in, kendilerine bırakılan en büyük emanet olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bu kutlu emaneti ikinci asırda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep beraber çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde ileriye taşıyacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizden aldığımız güçle Cumhuriyet'imizin ikinci asrını, Başarının Yüzyılı yapacağız. Teknolojisiyle, savunmasıyla tam bağımsız Türkiye'nin Yüzyılı yapacağız. Dünyaya öncülük eden Diplomasinin Yüzyılı yapacağız. Yediden yetmişe kenetlenerek ülkemize ve huzurumuza saldıranların heveslerini kursaklarında bırakacak, İstikbalin Yüzyılı'nı kuracağız. Cumhuriyet'imizin kuruluşundaki heyecan, azim ve inancı ilelebet yaşatacağız."

Bu anlayışla İstanbul'da ve vatanın dört bir yanında durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlığın istikametine yön verecek geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’sini inşa ediyoruz." dedi.

Konuşmalarının ardından Vali Gül ile 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel eşleriyle birlikte Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla hazırlanan pastayı kesti.

Tören, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Korosu konseriyle sona erdi.

KARABÜK

Karabük'te Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Beşbinevler Mahallesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle 100. Yıl Mahallesi'ne yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşan Vali Mustafa Yavuz, Cumhuriyet'in 101 yıl önce büyük zorluklarla kurulduğunu söyledi.

Fener alayına, Vali Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük'teki törende Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Garnizon Komutanı Albay Murat Gürcan, Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törene, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'de İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Çapa, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, askerî erkan, siyasi partilerin temsilcileriyle vatandaşlar iştirak etti.

Gölcük ilçesinde Anıtpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut, Gölcük Belediye Başkanın Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Başsavcısı Tayfun Akbaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, İlçe Millî Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, gaziler ile şehit aileleri katılım sağladı.

Darıca ilçesi Cevher Dudayev Parkı’nda düzenlenen törende, Kaymakam Yüksel Kara ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta da tören düzenlendi.

Trabzon Caddesi Valilik Bahçesi'nde düzenlenen törende, Vali Mükerrem Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Ayrıca günün anlam ve önemine binaen Kahramanmaraş Kalesi'nden top atışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'teki afetten etkilenen Adıyaman'da gerçekleştirilen programda, çocuk tiyatroları, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

Eğri Çayı Parkı'na kurulan panayırda depremzede çocuklar, aileleriyle etkinliklere katıldı.

Cumhuriyet Panayırı etkinlikleri yarın tamamlanacak.

KÜTAHYA

Zafer Meydanı’ndaki törende Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunma ve Tugay Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

KİLİS

Kilis'te, Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Kilis'te Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı okunmasının ardından meşale ateşi yakıldı. Etkinlik, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Yürüyüşe, CHP İl Başkanı Ahmet Hangillioğlu ve vatandaşlar katıldı. Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Doğu ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Kuzgun, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in ilan edildiği günden bu yana millî bayram olarak kutlandığını belirtti.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

MERSİN

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Vali Ali Hamza Pehlivan, Tuğamiral Tayfun Karataş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

Mersin Valiliğince düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başladı.

Katılımcıların 101 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu. Etkinliğin sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Pehlivan, yaptığı konuşmada, şanlı ve mübarek Türk bayrağının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılını coşkuyla kutladıklarını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bayrağımızı en yukarıda, göklerde tutmaya devam edecekler. Tarih yürüyüşümüzü, gelecek yürüyüşümüze gençlerimizle birlikte dönüştürüyoruz. Atalarımızdan miras aldığımız aziz vatanımızı gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. İlelebet bağımsız ve bir olarak Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümlerini kutlamayı temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla rahmetle yâd ediyorum."

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca "deniz gözü" gösterisi gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde "Mavi Vatandan Türkiye Yüzyılı Kahramanlarına Saygıyla" sloganıyla düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının TCSG Yaşam Gemisi'nde ağırlandı.

Gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, vakit geçirdi. Gezinti sırasında katılımcılara ikramda bulunuldu.

Etkinlik kapsamında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri helikopter ve botlarla "deniz gözü" gösterisi yaptı.

MARDİN

Mardin Hükûmet Konağı bahçesinde düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, Vali Tuncay Akkoyun, 2. Ordu Hareket Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MALATYA

Malatya'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Yavuz, deftere, cumhuriyetin 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerle kahraman gazileri saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.

Ardından Vali Yavuz, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Er, vatandaşlara bayrak dağıttı.

Darende ilçesindeyse ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla "Ecdadın İzinde 101. Yıl Yürüyüşü" düzenlendi. Burada İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından yapılan duanın ardından program tamamlandı.

MUŞ

Muş'ta Kent Meydanı'nda düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde de Kaymakamlık, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Kaya'nın aralarında bulunduğu katılımcılar, Yeni Mahalle'de bir araya geldi. Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla İlçe Stadyumu'na kadar yürüdü.

Kaymakam Koşansu, yürüyüşün yoğun katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Yürüyüşe katılanların Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün coşkusunu yaşadığını belirten Koşansu, şöyle konuştu:

"Bugün Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladık. Milli birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 'Cumhuriyet Yürüyüşü' adı altında 200 metre uzunluğundaki dev bayrağımız ve açılan pankartlarımız, öğrencilerimiz tarafından omuzlarda taşındı. Halkın yoğun ilgisi ve büyük coşkusuyla yapılan yürüyüş, alkışlar ve müziklerle anlamlı, duygu dolu anlar yaşattı. Cumhuriyet'imizin 101. yılı kutlu olsun."

Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlik için çok sayıda kişi Muş Valiliği önünde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle mehter takımı eşliğinde İstasyon Caddesi'nden Millet Bahçesi önüne kadar yürüyen vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Mehter takımının gösterisinin ardından konuşan Muş Valisi Avni Çakır, Muşlular’ın coşkulu bir yürüyüşle Cumhuriyet'e ve demokrasiye desteğini tüm Türkiye'ye güçlü bir şekilde gösterdiğini söyledi.

MANİSA

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Atatürk ve Millî Egemenlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Hasan Türek Anadolu Lisesinden 101 öğrenci, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümüne özel halk oyunları gösterisi yaptı.

Törene İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

NEVŞEHİR

Kapadokya'da, peribacaları üzerinde süzülen sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçtu.

Turistlerin bölgenin doğal güzelliklerini gökyüzünden izlemesine imkân sunan sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile uçuş gerçekleştirdi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Sıcak hava balonu pilotu Ömür Şekeryapan, Türk milletinin bayramını kutladığını belirterek "Balonlarla her gün tur düzenliyoruz ama bugün bayraklarımızla uçuyoruz, gururluyuz. Yerli ve yabancı konuklarımızla bölge semalarında olacağız." dedi.

Balon turuna katılan yerli turistlerden Berk Çelik de Cumhuriyet’in 101'nci kuruluş yıl dönümünde Türk bayraklarıyla süslenmiş balonlarda olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

ORDU

Ordu'da Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Hava Savunma Gökhan Kocaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

OSMANİYE

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nın önünde yapılan törene, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumunun ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

SAKARYA

Sakarya'da kutlamalar kapsamında Valilik Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı'na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri konuldu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin Türk bayraklarıyla eşlik ettiği törene, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bazı belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kolluk kuvvetleri, gaziler ve öğretmenler iştirak etti.

Tören sonunda protokol üyeleri öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

SAMSUN

Samsun'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

Yürüyüş öncesi Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, düzenlenen törende, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali Tavlı, burada yaptığı konuşmada, coşku içinde olduklarını ifade ederek, "Bugün, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare şekli olarak 29 Ekim 1923'te ilan ettiğiniz Cumhuriyet'imizin 101. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. İstiklalimize ve istikbalimize kasteden işgalcilere karşı ilk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda attığınız Millî Mücadele'mizin her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlanmıştır." dedi.

Vali Tavlı'nın, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açılarak "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne geçildi

Katılımcılar, Türk bayrağı ile Atatürk Anıtı önünden İstiklal Caddesi'ni takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

SİİRT

Siirt'te Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Kemal Kızılkaya, tören alanındaki öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Siirt Belediye Başkan Vekili Aykut Savaş, kurumların müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende ise Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

Daha sonra GAPTEAM Sergi Salonunda Şanlıurfa Valiliği ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyet" konulu resim sergisi açıldı.

Etkinlikte, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar geçen süreyi anlatan fotoğraflar yer aldı.

ŞIRNAK

Şırnak'ta Valilik bahçesinde düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TRABZON

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende Vali Aziz Yıldırım, 3. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yıldırım, şeref defterini imzaladı. Öğrencilerin şiir okuduğu tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

UŞAK

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda Vali Naci Aktaş, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Murat Erişen, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile kent protokolü de katıldı.

VAN

Van'ın Gürpınar ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" yapıldı.

Gürpınar ilçesinde Hükûmet Konağı önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla ilçe meydanına, oradan da etkinliğin başladığı yere kadar yürüdü.

Okunan marşlar eşliğinde yürüyen öğrenciler ve vatandaşlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün coşkusunu yaşadı.

Yürüyüşe Kaymakam Yasin Erdem, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ceyhun Çolak, İlçe Emniyet Amiri Gökhan Şahin ve kurum amirleri katıldı.

Van'da, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Valilik bahçesinde tören yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Valilik Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

Törene Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Fırat Aslan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Fuat Atan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi ile dalgıçlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'nde dalış yaptı, Türk bayrağı açtı.

Ceylan ve ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.

DEGAK ekibi ile Van Diving Dalış Okulu eğitmenleri Serkan Ok ve Zihni Aydın'ın da katıldığı dalışta, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde su altında kalan kale kalıntısı ile Van'ın Edremit ilçesindeki mikrobiyalitler görüntülendi.

Mikrobiyalitlerdeki su çıkışını kayıt altına alan Ceylan ve beraberindekiler, Van Gölü'nün derinliklerinde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bisiklet Turu" etkinliği yapıldı.

Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından organize edilen etkinliğe katılan bisikletseverler, İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir araya geldi.

İskele ve Kale Yolu caddelerini kullanan yaklaşık 50 katılımcı, Eski Van Şehri'ne kadar pedal çevirdi.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durgun, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde bir araya geldiklerini söyledi.

Toplumsal dayanışmayı teşvik etmeyi ve sağlıklı yaşamı desteklemeyi amaçladıklarını belirten Durgun, "Bu anlamlı günde birlik ve beraberlik adına bir araya geldik. Aynı zamanda farkındalık olsun istiyoruz. Etkinliğimize yaklaşık 50 bisikletsever katıldı. Destek veren herkese teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

YALOVA

Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi.

Etkinlikler çerçevesinde Yalova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Programda, Yalova Valisi Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Gürel anıta çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sonra erdi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği önündeki törende Atatürk Anıtı'na Valilik ve Zonguldak Belediyesi'nin çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, gaziler, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıl