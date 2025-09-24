Meteorolojiye göre bugün yurtta yağış beklenmiyor. Kuzey bölgelerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde açık hava öngörülürken, Marmara'nın güneyi ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığı doğuda normal, diğer yerlerde ise 2 ile 4 derece üstünde seyredecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye'nin genelinde yağış beklenmezken, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.