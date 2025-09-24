Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin gün yüzüne çıkarıldığı, dünyanın ilgisini çeken Yamula Barajı Fosil Lokaliteleri’nde incelemelerde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan ilçesi Yamula Barajı çevresinde bulunan eski Taşhan, Çevril, Emmiler ve Hırka bölgelerinde Keçi çobanının ihbarıyla 2018 yılı Eylül ayında başlayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleri ile Kayseri Müzesi Başkanlığı’nda ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın destekleri ile Kayseri’nin Yamula Barajı lokalitelerinde gerçekleştirilen kazılarda, Çevril ve Taşhan bölgelerinde 7,7 milyon yıl ve Hırka bölgesinde ise 7,5 milyon yıl öncesine tarihlenen önemli fosil buluntuları keşfedilmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazılarda Yamula Barajı etekleri ile Barsama bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan fosil kalıntıları arasında atlar, boş boynuzlular, hortumlugiller, yırtıcılar, gergedanlar, zürafalar, domuzlar, kaplumbağalar ve kemirgenler bulunuyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kazı alanında gün yüzüne çıkarılan zürafagillerden bir fosilin de replikasının sergilendiği bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a, kazının bilimsel danışmanlığını yapan Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Müzesi Müdürü Gökhan Yıldız, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Çevril Mahalle Muhtarı Hamza Göltaş, Taşhan Mahalle Muhtarı Yüksel Deniz ile gazeteciler eşlik etti.

Fosil kazılarının yapıldığı yerleri inceleyen Başkan Büyükkılıç ve Prof. Dr. Başoğlu, Çevril bölgesinde 7,7 milyon yıl öncesine tarihlenen kılıç dişli kaplan örneğini çıkardıklarını ve laboratuvara götürdüklerini belirterek, “Müthiş bir canlı, köpek dişleri olan, bir de minyatürü yapıldı. Başı bütün olarak bulunan filin dişi 3 metre boyutundaydı. 7,7 milyon yıl öncesine gidiyor” dedi.

Yamula Barajı’na komşu Kocasinan ilçesine bağlı Çevril Mahallesi’ndeki kazı alanında incelemelerde bulunan ve Prof. Dr. Başoğlu’dan bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kazılarda gün yüzüne çıkarılan buluntuların önemine işaret ederek, “Yamula Barajı’mızın hemen yanı başındayız. Burada 2018 yılındaki bir bulguyla başlayan bir süreç ve ortaya çıkan değerler. Kayseri’mizin içinde bulunduğu bu havzada yapılan kazılarla çıkarılan ürünlerin 7,7 milyon yıl önce yaşamış olduğunu, bundan da kaynaklı olarak hem orman açısından hem su açısından buradaki zenginliğin asla göz ardı edilemeyeceğini hepimiz kabul ederiz. Filler, fillerin atası, gergedanlar, zürafalar, üç toynaklı atlar, sırtlan gibi yırtıcı hayvanlar dâhil olmak üzere yedi, sekiz aileden oluşan bir zenginlik var” dedi.