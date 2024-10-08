Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 kmsa) esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan, batısı periyot boyu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, öğle saatlerinden sonra 0,50 ila 1,25 m; Görüş: İyi.