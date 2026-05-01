Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün duyurusun göre FAO GFCM öncülüğünde ve Türkiye'nin desteğiyle başlatılan BlackSea4Fish projesi kapsamında, 'Mersin Balıkları'nın korunmasına yönelik pilot çalışma hayata geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Mersin balığı, dinozorlar çağından bu yana varlığını sürdüren en eski türler arasında yer alırken, günümüzde ciddi tehditlerle karşı karşıya bulunuyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çalışmanın mersin balıklarının biyolojisi ve ekolojisine ilişkin veri toplanmasını hedeflediği belirtildi. Ayrıca balıkçılarla iş birliği içinde hedef dışı avcılık ve yasa dışı av faaliyetlerinin değerlendirilmesi planlanıyor.

Proje ile birlikte, bilim temelli yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi ve Karadeniz'de 'Mersin Balığı' popülasyonunun iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.