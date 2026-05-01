Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Kadın Gözüyle Hayattan Kareler' fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

İSTANBUL (İGFA) - Kadın Gözüyle Hayattan Kareler'in 20. yılında İlham Kazdal, 'Bulmaca' adlı fotoğrafıyla birinciliğe layık görüldü.

Ayşe Eslem Aydın 'Rengarenk Gülümse' isimli eseri ile ikinci, Gülsün İnan ise 'Momentum' adlı karesiyle üçüncü oldu.

Afet Şener 'Ateşle Dans', Belma Arslan 'Yokluk' ve Berrin Kahraman 'Torakçılar' adlı fotoğraflarıyla Mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmanın özel kategorilerinde ise Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü, 'İlk Buluşma' adlı eseriyle Canan Yıldırım Sayak'a verilirken; 20. Yıl Özel Ödülü 'Dijital Çağ' fotoğrafıyla Pınar Ergül Bayram'ın oldu.

'Hayata Dair' temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya bu yıl rekor sayıda başvuru yapılırken 2 bin 262 kadın fotoğrafçı, toplam 7.615 eserle katıldı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında yürütülen ve 20 yılda 32 bini aşkın kadının 118 bini aşkın fotoğrafla katıldığı yarışmada değerlendirme süreci sonunda 46 eser ödül ve sergileme almaya hak kazandı.

Yarışmada birincilik ödülü 60 bin TL, ikincilik 50 bin TL, üçüncülük ise 40 bin TL olarak belirlenirken; mansiyon, 20. Yıl Özel Ödülü ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ödülü sahipleri 20 bin TL ile ödüllendirildi.

Sergilemeye değer bulunan 38 eserin her biri için 10 bin TL ödül verildi.