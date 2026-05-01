Alan girişinde emekçilerle tek tek selamlaşan Başkan Kınay, 1 Mayıs'ın yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda hak arayışının ve dayanışmanın simgesi olduğuna dikkat çekerek, emekçilerle omuz omuza olmaktan onur duyduğunu ifade etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da kutlamalara CHP örgütüyle birlikte katıldı. Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, ilçe yöneticileri ve partililerle birlikte Lozan Meydanı'ndan kortej eşliğinde yürüyerek Gündoğdu Meydanı'na ulaştı.

İZMİR (İGFA) - Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen buluşmada işçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar pankartlarıyla alanı doldurdu.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce emekçinin katılımıyla coşkulu bir atmosferde kutlandı.

