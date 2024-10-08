Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı, Kırmızı Ev Önü ve Yunusemre ilçesinde bulunan 2334 sokakta bulunan yeşil alanlarda bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla sağlıklı ve estetik bir görünüm kazandırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı şehrin sokak, cadde ve meydanlarında bulunan yeşil alanlarda yaptığı bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Mimarlık günü kapsamında Kırmızı Ev Önü peyzaj alanında dolomit ve cüruf ile desen yapılarak alana görsellik kazandırıldı.

Bu arada alandaki kurumuş bitkiler sökülerek daha sağlıklı bir görünüme kavuşturulması için alanda yayılıcı biberiye, zeytin çalısı, sarıpapatya gibi bitkiler dikildi.

Mimar Sinan Bulvarında yapılan çalışmalarda ise yol güzergâhındaki alanlarda peyzaj çalışması, kış öncesi bakım budama, yabancı ot temizliği, ağaçlarda kış öncesi güçlendirme ve bitkilerde form çalışması yapıldı. Yunusemre ilçesinde bulunan 2334 sokakta ise yapılan bakım çalışmasıyla birlikte Zakkum dikildi.