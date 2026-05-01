Edirne Belediyesi tarafından Dilaverbey Mahallesi'nde kurulan ve her Cuma günü hizmet verecek olan Balkan Pazarı, 1 Mayıs itibarıyla yeni yüzü ve yeni işletme modeliyle vatandaşlarla buluştu.

EDİRNE (İGFA) - Ulus Pazarı'nın mevcut işletme yapısına ilişkin Sayıştay raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda süreç baştan ele alınırken, pazar şeffaflık, denetlenebilirlik ve kamu yararı esas alınarak yeniden yapılandırıldı.

Bu kapsamda işletme, belediye iştiraki olan Ergene Enerji ve Gıda A.Ş. aracılığıyla doğrudan belediye denetimi altına alındı.

Pazarı gezerek incelemelerde bulunan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'a, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, ETSO Başkanı Sezai Irmak, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç ve Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır eşlik etti.

Programda ayrıca siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, oda başkanları, sanayi başkanları, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, müdürler ve belediye çalışanları da yer aldı. Ziyaret sırasında Başkan Gencan, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Başkan Gencan ziyaret esnasında yaptığı açıklamada 'Özlemişti hemşehrilerimiz ve esnafımız pazarımızı. Dolayısıyla bizde onları çok bekletmemek adına 1 Mayıs'ta emeğinin ve dayanışmanın tarihinde buranın açılışını gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımızdan ve esnafımızdan gelen geri bildirimler çok güzel. Biz her zaman şöyle söylemiştik; 'Edirne'nin olanı, Edirneli hemşehrilerimize vereceğiz.' Hem esnafımızı koruyacak hem de hemşehrilerimize hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bu noktada çok mutluyuz.

İnşallah bundan sonra Cuma Pazarı daha da hareketli günler yaşayacak. Edirne ekonomisi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şehrimiz için hayırlı ve uğurlu olsun.

Başkanlarımıza, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da her cuma pazarımızda olacağız. Hem halkımızın nabzını tutacağız hem esnafımızla bir arada olacak, hem de şehrimize gelen misafirlerimizle buluşacağız.

Pazarlar bizim için çok kıymetli. Ekonomiyi burdan okuyabiliyoruz. Vatandaşın sorunlarını burada yakından görüyoruz. Bu nedenle burada olmaya, dinlemeye ve birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.