Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 'Ezop Masalları' oyunu ile Hatay'da sahne aldı. Aynı gün gerçekleştirilen üç sahneleme ile çocuklarla buluştu.

HATAY (İGFA) - Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 2023 yılından bu yana yana deprem bölgesinde gerçekleştirdiği gösterimlerle çocukların hayal dünyasını beslerken, dayanışma ve umut duygusunu da güçlendirmeyi hedefliyor.

Hatay'da sahnelenen 'Ezop Masalları', dostluk, dürüstlük, paylaşım gibi evrensel değerleri eğlenceli bir anlatımla sahneye taşıdı.

Gün boyunca sahnelenen oyun, çocuklara hem keyifli hem de öğretici bir deneyim sunarken, sanatın iyileştirici etkisini bir kez daha hissettirdi.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, deprem bölgesine düzenlenen özel turnelerle de binlerce öğrenciye ulaşarak çocuklara moral ve umut götürmeye devam ettiklerini söyledi. Buluşmaların, çocuklara farklı bir deneyim alanı açtığını gördüklerini ifade eden Ova, 'Tiyatro bir sanat dalı olmanın ötesinde, empatiyi, birlikte üretmeyi ve duyguları paylaşmayı öğretiyor. 23 yıldır her oyunda, her turnede, her buluşmada çocukların gözlerindeki merak ışığını görmek bizi motive ediyor. Bu da bize sanatın dönüştürücü gücünü her defasında yeniden hatırlatıyor' dedi.