Kayseri Şeker, 31. Çiftçi Meclisi, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye`nin ve sektörün ilk ve tek örneği olan çiftçilerin doğrudan söz aldığı toplantıda üretimden maliyetlere, şeker sektörünün geleceğinden sulama yöntemlerine kadar birçok konu ele alındı.

KAYSERİ (İGFA) - Çiftçi meclis toplantısına Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek Ak Parti MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ak Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı Av. İzzet Buzkan da katıldı.

Toplantının açılışında konuşan; Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı; 'Biz bu makamları bir unvan olarak değil, çiftçimize hizmet etmenin vesilesi olarak görüyoruz. Tarlada alın teri döken üreticimizin emeğini korumak ve onların yanında olmak bizim en büyük görevimizdir. Sayın Başkanımızın liderliğinde Kayseri Şeker'i daha güçlü yarınlara taşımak için çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Toplantı da söz alan meclis üyesi çiftçilerde görüş ve taleplerini dile getirdi. Üreticiler; maliyetler, kota uygulamaları, münavebe, sulama sistemleri ve şeker piyasasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay toplantıda yaptığı konuşmasında çiftçilerin artık şeker pancarı sektörüne daha bilinçli yaklaştığını belirterek, 'Eskiden çiftçilerimiz kendi meramlarını anlatmakta çekingen davranıyordu. Bugün ise şeker pancarının Türkiye tarımı ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar. Bu bilinçten dolayı büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

Bayram öncesinde pancar bedellerinin ödendiğini hatırlatan Akay, bu ödemelerin kredi kullanımı sürecinde desteklerinden dolayı AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'a teşekkür etti.

Türkiye'nin su fakiri bir ülke olduğunu hatırlatan Başkan Akay, vahşi ve salma sulamanın terk edilerek damla sulama sistemlerine geçilmesinin zorunluluk olduğunu söyledi.

Üreticilere münavebe konusunda da uyarılarda bulunan Başkan Akay şöyle konuştu: Şeker pancarı üretiminde münavebenin vazgeçilmez olduğunu ifade eden Akay, bu konuda taviz verilmeyeceğini söyledi. Toprakların gelecek nesillere sağlıklı şekilde bırakılması gerektiğini belirten Akay, 'Bu topraklar bize emanet. Toprakların hastalanmasına izin veremeyiz. Nevşehir'de patates üretiminde yaşanan sıkıntıların sebebi münavebeye uyulmamasıdır' diye konuştu.

Başkan Akay, şeker sektörünün sorunlarına da dikkat çekerek özellikle nişasta bazlı şeker üretimi, kimyasal tatlandırıcı ithalatı ve kota dışı pancar ekimlerinin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Büyükşehir'den çiftçiye destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin tarım ve hayvancılıkta güçlü bir şehir olduğunu belirterek belediye olarak üreticilere önemli destekler verdiklerini ifade etti. Büyükkılıç, 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de çiftçiye en fazla hibe desteği veren belediyelerden biriyiz. Üretenin hizmetkârı olmak bizim en büyük hedefimizdir' diye konuştu.

'Kayseri Şeker güçlü bir aile'

Toplantıda konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise Kayseri Şeker'in geldiği noktaya dikkat çekerek çiftçilerin bilinçli yaklaşımının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Ataş, Kayseri Şeker'in yıllar içinde büyük bir gelişim gösterdiğini belirterek, 'Geçmişle bugünü kıyasladığımızda çok önemli mesafeler kat edildiğini görüyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi noktalara hep birlikte ulaşacağız' dedi.

Elitaş: Bu fabrikanın sahibi çiftçidir

Toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da pancar çiftçisinin hakkını korumak için yıllardır mücadele ettiklerini belirterek, Kayseri Şeker'in gerçek sahibinin çiftçiler olduğunu vurguladı. Bu toplantıda yapılan konuşmalardan artık çiftçinin bu bilince gelmiş olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Elitaş, 'Bu fabrikanın 31 bin ortağı var ve her biri bu fabrikanın sahibidir. Çiftçilerimiz sadece üretmekle kalmamalı, aynı zamanda fabrikalarına da sahip çıkmalıdır' dedi.

Çiftçi Meclisi toplantısında Kayseri Şeker Eğitim Vakfı'na (KAYŞEV) ` son 5 yılda en fazla bağışta bulunan on çiftçiye plaketleri verildi. 31.Çiftçi Meclisi toplantısı hep birlikte yapılan iftar ile son buldu.