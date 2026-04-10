ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, uluslararası suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yurt dışına kaçan 61 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, söz konusu kişilerden 16'sı kırmızı bültenle, 45'i ise ulusal seviyede aranıyordu. Operasyonlar kapsamında suçluların büyük bölümünün Gürcistan'da yakalandığı belirtilirken, ayrıca Almanya, Yunanistan, Polonya, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bulgaristan'dan da iadelerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlık, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü vurguladı.

Uluslararası iş birliği sayesinde organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu suçlularının tek tek yakalandığı belirten Bakanlık, 'Suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz' mesajı verildi.