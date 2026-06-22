TÜİK'in açıkladığı Mayıs 2026 verilerine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yıllık bazda yüzde 34,16, aylık bazda ise yüzde 1,71 artış gösterdi. Enerji sektörü yıllık yüzde 104,38 ile en yüksek artışın yaşandığı ana sanayi grubu oldu. Özellikle enerji ve madencilik sektörlerindeki yükseliş dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre endeks, bir önceki aya göre yüzde 1,71, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,96 arttı.

Sanayinin iki ana sektörüne bakıldığında, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 47,70, imalat sektöründe ise yüzde 33,93 artış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarında yıllık değişim oranları incelendiğinde; ara mallarında yüzde 31,50, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,00, sermaye mallarında yüzde 23,68 ve enerjide yüzde 104,38 artış gerçekleşti. Böylece enerji grubu yıllık bazda en yüksek fiyat artışının yaşandığı sektör oldu.

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,30, imalat sektöründe yüzde 1,65 artış görüldü. Ana sanayi gruplarında ara malları yüzde 3,48, dayanıksız tüketim malları yüzde 2,20, sermaye malları yüzde 1,62 ve dayanıklı tüketim malları yüzde 1,49 artarken, enerji grubu yüzde 6,23 azalış gösterdi.