Kayseri Talas Belediyesi, vatandaşlara yatırım ve mülk sahibi olma fırsatı sunacak önemli bir satış ihalesine hazırlanıyor. Belediye mülkiyetindeki daire, dükkân ve çeşitli parseller, uygun ödeme koşulları ve 36 aya varan vade imkânıyla satışa sunulacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihale kapsamında Mevlana Mahallesi'nde 1 daire ve 3 dükkânın yanı sıra Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde bulunan 13 villa parseli ile Endürlük Mahallesi'nde yer alan 1 ticari parsel yeni sahiplerini bulacak.

YATIRIMCILARA VE VATANDAŞLARA CAZİP FIRSAT

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyecilik anlayışlarının yalnızca hizmet üretmekle sınırlı olmadığını belirterek, vatandaşların geleceğine değer katacak fırsatlar oluşturmayı da önemsediklerini ifade etti.

Başkan Yalçın, 'Talasımız her geçen gün büyüyen, gelişen ve yatırım değeri artan bir ilçe konumunda. Satışa sunduğumuz taşınmazlar hem yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız hem de iş yeri ya da konut sahibi olmak isteyen hemşehrilerimiz için önemli bir fırsat niteliği taşıyor. Özellikle daire ve dükkanlar için 6, villa parselleri için 36 aya varan vade imkânı sayesinde vatandaşlarımızın bütçelerini zorlamadan mülk sahibi olmalarını amaçlıyoruz.' dedi.

TALAS'IN GELİŞEN BÖLGELERİNDE

İhaleye çıkarılan taşınmazların ilçenin gelişim gösteren bölgelerinde yer aldığına dikkat çeken Başkan Yalçın, 'Mevlana, Akçakaya ve Endürlük mahallelerimiz son yıllarda önemli yatırımlarla değer kazanan bölgelerimiz arasında bulunuyor. Bu satışlarla hem belediyemizin kaynaklarını etkin şekilde değerlendirecek hem de bölgelerimizin gelişimine katkı sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.

İHALE 1 TEMMUZ'DA

Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek satış ihalesi, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te Meclis Salonu'nda yapılacak. İhaleye ilişkin detaylı bilgiye Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar ayrıca Talas Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ihale şartları ve satışa sunulan taşınmazlarla ilgili ayrıntılı bilgilere erişebilecek.

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU

Bilgi almak isteyen vatandaşlar, 437 00 54-55 (dahili 5140-5141-5142) numaralı telefonlardan ulaşabilecek veya www.talas.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.

Talas Belediyesi, uygun ödeme seçenekleriyle hayata geçirdiği bu satış ihalesiyle hem yatırımcıları hem de mülk sahibi olmak isteyen vatandaşları avantajlı fırsatlarla buluşturacak.