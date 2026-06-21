Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden, sofraların baş tacı yaprak sarmada Türkiye'nin ihracatı 2026 yılının beş aylık diliminde yüzde 36'lık artışla 9,5 milyon dolardan 13 milyon dolara çıktı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye'nin yaprak sarma ihracatı 2025 yılında da yüzde 35'lik artışla 17,2 milyon dolardan 23,2 milyon dolara ilerlemişti. İhraç edilen her 4 kutu yaprak sarmanın 3'ünde Egeli ihracatçıların imzası var

Türkiye'nin yaprak sarma ihracatını Ege Bölgesi'nin sürüklediği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Bölgesi'nin 2025 yılında 17,6 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatıyla Türkiye'nin ihracatından yüzde 76 pay aldığını, her 4 kutu yaprak sarma ihracatının 3'ünde Egeli ihracatçıların imzasının olduğunu vurguladı.

2026 yılının ocak-mayıs döneminde Ege Bölgesi'nin yaprak sarma ihracatındaki artışın Türkiye ortalamasının üzerinde arttığını kaydeden Öztürk, 'Ege Bölgesi olarak, 2026 yılının ocak - mayıs döneminde yaprak sarma ihracatımızı yüzde 48'lik artışla 7 milyon dolardan 10,4 milyon dolara çıkardık. Ege Bölgesi'nin yaprak sarma ihracatından aldığımız pay yüzde 80'e ulaştı. Bu tablo Ege Bölgesi firmalaranın yeni pazarlara erişimde, marka oluşturmada, katma değerli ürün geliştirmede daha başarılı olduğunu gösteriyor' şeklinde konuştu.

Küresel ticarette talebin nazlı bir seyir izlediği dönemden geçildiğine dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk sözlerini şöyle tamamladı; 'Gıda ihracatında çift haneli büyümenin zorlaştığı bir dönemde yüzde 34,7'lik artış oldukça güçlü bir performansa işaret ediyor. Bu durum, yaprak sarmanın sadece etnik pazarlarda değil, uluslararası perakende ve hazır gıda segmentlerinde de daha fazla talep gördüğünü gösteriyor. Orta vadede yaprak sarma ihracatında 50 milyon dolara ulaşabiliriz.'

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER ALMANYA, SUUDİ ARABİSTAN VE ABD

2025 yılında yaprak sarma ihracatında öne çıkan ülkeler 3 milyon dolarla Almanya, 2,1 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 1,7 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri şeklinde sıralandı.