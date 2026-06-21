Tarım ve çay atıklarını dönüştürerek çevre dostu biyoplastik üretme fikrini geliştiren Ebru Baripoğlu, TÜBİTAK'tan aldığı destekle kurduğu Agripoli girişimini Tam Tahıl Tam Destek projesinden kazandığı hibe ve mentorlükle bir adım öteye taşıdı.

İSTANBUL (İGFA) - Girişimcilik serüvenine daha üniversitedeyken elma ve narenciye atıklarından vegan deri üretme fikriyle başladığını anlatan Ebru Baripoğlu 'İlk laboratuvarım evimin mutfağıydı' dedi.

Girişimcilik serüveninin iniş ve çıkışlarla dolu olduğunu vurgulayan Baripoğlu, 'En zorlayıcı sınavlar Ar-Ge denemeleri için gerekli ekipmanlara erişememek oldu. Bunun yanında geliştirdiğimiz teknolojinin altyapı yatırımları noktasında üçüncü parti üreticiler ile süreçleri yürüttük' dedi.

Tam Tahıl Tam Destek projesinde elde ettiği kazanımları anlatan Baripoğlu, projenin hibe desteğinin ötesinde çok değerli bir network ve güçlü iş birlikleri fırsatları sunduğunu ifade ederek, 'Ayrıca proje kapsamında sunulan eğitimler, girişimimi daha stratejik bir perspektifle ele almamı sağladı. Fikir maratonu ve mentorluk süreci ise iş modelimi olgunlaştırarak doğru iş birliklerine ulaşmamda önemli katkı sundu. Bu tür programlar farklı paydaşlarla bir araya gelme ve uzun vadeli iş birlikleri kurmak açısından girişimcilik ekosistemini güçlendiriyor. Bu süreçte destekleri için Nestlé Kahvaltılık Gevrekler ve Migros ekiplerine teşekkür ediyorum' dedi.