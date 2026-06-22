TÜİK ve TCMB iş birliğiyle hazırlanan Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine yükseldi. Endeksteki artışta hanehalkının maddi durumuna ilişkin iyileşen beklentiler etkili oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğinde yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Haziran ayında yükseliş gösterdi. Mayıs ayında 85,8 olarak kaydedilen endeks, Haziran ayında yüzde 2,5 artışla 87,9 seviyesine çıktı.

Alt endekslere bakıldığında, mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mayıs ayındaki 69,2 seviyesinden Haziran'da 72,3'e yükselerek yüzde 4,5 oranında artış gösterdi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1,9 artışla 87,9'dan 89,5'e çıktı. Aynı dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3,1 yükselerek 81,4'ten 83,9'a ulaştı.

Tüketicilerin gelecek 12 ay içerisinde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks de yüzde 1,4 artış kaydederek 104,5'ten 105,9'a yükseldi.