Kuveyt Türk'ün ödeme sistemleri ve finansal teknolojiler alanındaki stratejik yatırımı olan SağlamPay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faaliyet iznini alarak faaliyete başlamaya hazır hale geldi.

İSTANBUL (İGFA) - SağlamPay, TCMB tarafından ödeme ve elektronik para kuruluşları faaliyetleri çerçevesinde geniş kapsamlı faaliyet izniyle yetkilendirildi. Resmi faaliyet iznini alan SağlamPay, bireylerin ve işletmelerin finansal ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümleri tek çatı altında sunarak ödeme sistemleri alanında kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, faaliyet izninin alınmasına ilişkin değerlendirmesinde, Kuveyt Türk'ün katılım finans sektöründeki deneyimi ve müşterilerimiz nezdinde inşa ettiği güveni, şimdi ödeme sistemleri alanında yeni nesil finansal teknolojilerle buluşturduklarını belirterek, 'Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu konularda 360 derece hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Hizmet ağımıza dahil olan SağlamPay, müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri daha da genişletecek. Yeni nesil kredi kartımız Sağlam Kart, Türk Hava Yolları iş birliğiyle ile çıkardığımız Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarımız ve akıllı telefon ile ödeme alma çözümümüz CebimPOS gibi sektörde fark oluşturan uygulamalarımızla ödeme sistemleri alanında güçlü bir altyapı oluşturduk' diye konuştu.

Hedeflerinin hem işletmelerin dijitalleşme yolculuğunda en güçlü iş ortağı olmak hem de bireysel kullanıcıların hayatına güvenli, sade ve erişilebilir finansal çözümler sunmak olduğunu belirten Uyan, yeni iştiraklerinin Kuveyt Türk Finans Grubu'nun yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımının bir göstergesi olduğunu söyledi.