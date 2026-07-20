TÜİK'in açıkladığı Haziran 2026 Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yıllık bazda yüzde 30,33 arttı. Aylık artış yüzde 0,46 olurken, en yüksek yıllık yükseliş enerji grubunda gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre endeks, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,46, yıl sonuna göre yüzde 17,85 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,33 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,07 olarak kaydedildi.

Sanayinin ana sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yüzde 45,13, imalat sanayinde ise yüzde 30,08 yükseldi.

Ana sanayi gruplarında yıllık en yüksek artış yüzde 61,56 ile enerji grubunda gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 33,96 ile dayanıksız tüketim malları, yüzde 31,79 ile dayanıklı tüketim malları, yüzde 30,85 ile ara malları ve yüzde 20,69 ile sermaye malları izledi.

Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar yüzde 0,26, imalat sanayinde yüzde 0,47 arttı.

Ana sanayi gruplarında aylık değişimde ara malları yüzde 2,32, dayanıksız tüketim malları yüzde 1,75, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,02 ve sermaye malları yüzde 0,84 artış gösterirken, enerji grubunda fiyatlar yüzde 13,08 gerileyerek aylık bazda en dikkat çekici düşüşü kaydetti.