T.C. Ticaret Bakanlığı destekleriyle, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) yürütücülüğünde ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) ortaklığında sürdürülen 'Tarladan Çatala Sürdürülebilir İhracat UR-GE Projesi' kapsamında küme firma temsilcileriyle Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik binasında proje grubu tanışma ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - UMSMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kuşçulu ve UYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda; proje kapsamında tamamlanan çalışmalar, devam eden süreçler, gelecek döneme yönelik stratejik faaliyetler ve yurt dışı pazar hedefleri değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kuşçulu, proje kapsamında ortak bir strateji çerçevesinde belirlenecek ihracat programının, firmaların dış pazar etkinliğini artıracağını vurguladı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Taner de konuşmasında, sektörel gelişimin dış pazarlarda elde edilecek etkinlikle mümkün olabileceğini belirterek, yeni dış pazar arayışlarının önemine dikkat çekti.

FİNANSMANA ERİŞİM İMKANI

5973 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık, yurtdışı pazarlama faaliyetleri gibi çeşitli çalışmaların yürütüldüğü UR-GE projesi, ihracatçı firmaları devlet desteği ile buluşturuyor.