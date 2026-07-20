Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ve teknik ekibiyle Bayramhacı'da hayata geçirilmesi planlanan ve Kayseri turizminin geleceğini şekillendirmesi hedeflenen turizm bölgesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Bayramhacı'nın Kayseri için önemli bir turizm destinasyonu olacağını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölgeyi dünya turizminin yeni cazibe merkezlerinden biri hâline getirerek hem şehir hem de ülke turizmine değer katacağını ifade etti.

Kocasinan Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Bayramhacı'nın Kapadokya turizm ağına entegre edilerek Kayseri'nin turizm potansiyelinin daha da güçlendirilmesine yönelik yol haritası ele alındı.

'BAYRAMHACI'YI KAPADOKYA'NIN YENİ TURİZM DESTİNASYONU YAPACAĞIZ'

Erciyes'in yıllardır Kayseri ekonomisine önemli katkılar sunduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Bayramhacı'nın da bu başarıya yeni bir halka ekleyeceğine dikkat çekerek, 'Bugün başlayan bu süreç, önümüzdeki dönemde çok daha güzel gelişmelerle şehrimize ve bölgemize önemli katkılar sağlayacak. Bayramhacı, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleriyle çok önemli bir turizm potansiyeline sahip. Amacımız, Erciyes'in şehrimize ve bölge ekonomisine sağladığı katkıyı Bayramhacı'yı yeni bir destinasyona dönüştürerek daha da büyütmek' ifadelerini kullandı.

Yapılacak çalışmaların bölgenin turizm cazibesini artıracağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Erciyes nasıl bugün özellikle kış turizminde Kayseri ekonomisinin lokomotiflerinden biri hâline geldiyse, Bayramhacı da sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleriyle dört mevsim ziyaretçi ağırlayan yeni bir destinasyon olacaktır. En kısa sürede hayata geçirilecek çalışmaların şehrimiz, bölgemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı Kapadokya Alan Başkanımız Sayın Aydın Cem Aslanbay'a ve teknik ekibine teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

'BAYRAMHACI, KAPADOKYA'NIN ÖNEMLİ TURİZM DURAKLARINDAN BİRİ OLABİLİR'

Bayramhacı'nın sahip olduğu potansiyelin dikkat çekici olduğuna değinen Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ise Kapadokya'nın bütüncül bir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplantıda, Bayramhacı'nın doğal, tarihi ve kültürel değerlerinin turizme kazandırılması, bölgenin ziyaretçi kapasitesinin artırılması ve Kapadokya destinasyon ağı içerisinde güçlü bir konuma taşınmasına yönelik yapılacak çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kocasinan Belediyesi öncülüğünde yürütülecek projelerin tamamlanmasıyla birlikte Bayramhacı'nın Kayseri turizmine yeni bir ivme kazandırması hedefleniyor.