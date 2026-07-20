TÜİK'in açıkladığı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerine göre, Mayıs 2026'da tarımsal girdi fiyatları yıllık bazda yüzde 36,65 arttı. En yüksek yıllık artış yüzde 63,56 ile gübre ve toprak geliştiriciler grubunda gerçekleşirken, aylık bazda tek düşüş enerji ve yağlayıcılarda görüldü.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre Tarım-GFE, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,44, yıl sonuna göre yüzde 18,01 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,65 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 34,20 olarak kaydedildi.

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi aylık yüzde 0,35, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,04 yükseldi. Yıllık bazda ise bu artışlar sırasıyla yüzde 39,29 ve yüzde 21,52 oldu.

Alt gruplar arasında üreticiyi en fazla zorlayan kalem gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Bu grupta yıllık fiyat artışı yüzde 63,56'ya ulaşarak tüm alt gruplar arasında ilk sırada yer aldı. Aylık bazda ise en dikkat çekici değişim, enerji ve yağlayıcılar grubunda yaşandı. Bu kalemde fiyatlar yüzde 4,39 gerileyerek mayıs ayında düşüş gösteren öne çıkan grup oldu.