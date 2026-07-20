Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk yarısında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını, bütçe açığının ise geçen yılın aynı dönemine göre 38 milyar lira iyileştiğini açıkladı. Şimşek, mali disiplinin dezenflasyon programının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısına ilişkin bütçe performansını değerlendirdi. Bakan Şimşek, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla bazı vergi gelirlerinden vazgeçildiğini belirterek, buna rağmen yılın ilk altı ayında faiz dışı bütçe fazlasının 521 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Bakan Şimşek, bütçe açığının ise geçen yılın aynı dönemine göre 38 milyar lira iyileştiğini ifade etti.

Kayıt dışılıkla mücadele, gönüllü vergi uyumunu artırmaya yönelik uygulamalar ve kamu harcamalarında sağlanan disiplinin bütçe performansına olumlu katkı sunduğunu belirten Şimşek, 2025 yılında milli gelirin yüzde 2,9'u seviyesinde gerçekleşen bütçe açığının, Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda yaklaşık yüzde 2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Bakan Şimşek, güçlü bütçe performansının iç borçlanma göstergelerine de olumlu yansıdığını belirterek, iç borç çevirme oranlarının hem geçen yılın seviyelerinin hem de öngörülerin altında seyrettiğini ifade etti.

Mali disiplinin ekonomik programın temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Şimşek, bütçe disiplininin ekonominin dayanıklılığını güçlendirdiğini ve fiyat istikrarının sağlanması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Şimşek, dezenflasyon hedefi doğrultusunda mali disiplini koruyarak uygulanan ekonomi politikalarının sürdürüleceğini söyledi.