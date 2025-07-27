Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Temmuz 2025 tarihli hava durumu tahmin raporunu yayımladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin büyük bir kısmında az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, AAğrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması öngörülürken, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji, güncel bir meteorolojik uyarı yayınlamadığını açıkladı.