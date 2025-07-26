Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Hacimbey Mahallesi’nde başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak Sakarya sınırındaki Yeşilyayla mevkiine sıçradı. Yangının yüksek gerilim hattından kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce ile Sakarya arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının, Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Hacimbey Mahallesi civarında başlayarak rüzgârın etkisiyle Yeşilyayla istikametine doğru hızla ilerlediği bildirildi.

Olay yerine Düzce ve Sakarya’dan Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yangına havadan helikopterlerle, karadan ise çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle tahliye hazırlıkları yapılırken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci, “Yangının yüksek gerilim hattından kaynaklanmış olabileceğini düşünüyoruz. Rüzgârın şiddeti nedeniyle alevler hızla yayılıyor. Ekiplerimizle birlikte sahada müdahale ediyoruz, Yeşilyayla’da alevlerin önünü kesmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.