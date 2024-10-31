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Düzensiz göçmenler bot tarafından kurtarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye bir adet Sahil Güvenlik botu yönlendirdi.

Sisam Adası’nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığının görüntülenmesi üzerine düzensiz göçmenler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerce kurtarıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait İHA ile 29 Ekim 2024 tarihinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası’nın doğusunda düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığı görüntüledi.