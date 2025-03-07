Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve British Council iş birliğiyle düzenlenen Birleşik Krallık-Türkiye Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Forumu, 4 Mart 2025 tarihinde Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi. Forum, Türkiye’den 20 ve Birleşik Krallık’tan 15 farklı üniversiteden, 130’dan fazla üniversite liderlerini, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki uluslararası akademik iş birliklerini derinleştirmeyi amaçladı. Forum öncesinde Birleşik Krallık’tan katılım gösteren üniversite temsilcileri, 800’den fazla öğrenci ile bir araya gelerek, Birleşik Krallık’ta yüksek lisans ve doktora programları hakkında bilgi verdi.

Forum kapsamında üniversiteler arasında ortak eğitim programları, çift diploma modelleri, akademik hareketlilik ve sertifikasyon süreçleri değerlendirildi.

Forumdan Öne Çıkanlar

Açılış konuşmalarında ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ile British Council Türkiye Ülke Direktörü Gill Caldicott, uluslararasılaşmanın yükseköğretimde kaliteyi artırmadaki kritik rolünü vurguladı.

Panel 1: Üniversite Liderliği ve Uluslararasılaşma



Üniversite liderleri, küresel akademik iş birliklerinin kurumsal stratejilere entegrasyonu ve karşılaşılan zorluklar üzerine görüşlerini paylaştı.

Panel 2: Başarılı Birleşik Krallık-Türkiye İş Birlikleri



Türkiye ve Birleşik Krallık’tan akademisyenler, başarılı projelerini paylaşarak iyi uygulamalar ve sürdürülebilir iş birlikleri için öneriler sundu.

Panel 3: Ortak Sertifikasyon ve Çift Diploma Modelleri



Eğitimde uluslararası tanınırlık sağlayan ortak program modelleri masaya yatırıldı.

İlk kez düzenlenen Birleşik Krallık -Türkiye Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Forumu çıktıları arasında, üniversiteler arasında somut iş birliklerinin temellerinin atılması, iyi uygulamaların paylaşılması ve gelecekteki ortak projeler için yol haritalarının belirlenmesi yer aldı.

Bu uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ‘Uluslararası iş birlikleri, yükseköğretimde kaliteyi artırmanın, yeniliği teşvik etmenin ve öğrenci ile akademisyenler için yeni fırsatlar yaratmanın en etkili yollarından biridir ve ODTÜ’de uluslararasılaşma her zaman öncelikli bir konu olmuştur. ODTÜ olarak, uzun yıllardır Birleşik Krallık’taki üniversitelerle yürüttüğümüz ortak araştırma projeleri, akademik hareketlilik programları ve ikili anlaşmalar sayesinde küresel akademik ağımızı güçlendirmekteyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu forum, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki akademik iş birliklerini daha da ileriye taşıyacak önemli bir adım olacaktır.’ dedi.

British Council Türkiye Ülke Direktörü Gill Caldicott uluslararasılaşma çalışmaları ile ilgili olarak ‘Yükseköğretim, çalışmalarımızın merkezinde yer almakta olup, aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki ilişkinin adeta kalbi ve ruhu olmuştur, ve ODTÜ ile gerçekleştirdiğimiz bu ortak çalışma bunun en güzel örnekleri arasında yer alacaktır. Son yıllarda, yükseköğretim kurumları ve diğer araştırma enstitüleri arasında ortak araştırmaları finanse etmeye yönelik çalışmalarımızı arttırdık. TÜBİTAK ile ortak yönetilen Newton-Kâtip Çelebi Fonu, British Council’ın Connect4Innovation programı ve şimdi de Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Bakanlığı’nın Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu (ISPF) hibe programı sayesinde, son 11 yılda Birleşik Krallık ve Türkiye arasında 178 iş birliğini destekledik. Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın her alanında desteğimizi sürdüreceğiz’ dedi.

Foruma katılım gösteren Strathclyde Üniversitesi Öğrenme ve Geliştirme Dekanı Dr. Emma Handerson, ‘Böyle bir etkinliğe katılmaktan menuniyet duyuyorum. Türkiye’den üniversiteler ve akademisyenlerle bir araya gelmek, hem kurumsal hem de kişisel açıdan çok faydalı oldu. İkili iş birliklerimizi geliştirmek için böyle fırsatların çok yararlı olduğuna inaniyorum’ dedi.

University College London’dan Doç. Dr. Stephen Hilton, memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: ‘Türkiye’nin dört bir yanından, Birleşik Krallık’tan ve British Council’dan meslektaşlarla bir araya gelmek ve Birleşik Krallık ile Türkiye arasında yükseköğretim iş birliğini artırmanın yeni yollarını keşfetmek harikaydı. Dün geldik ve yarın dönüyoruz, ancak kesinlikle buna değdi. Önümüzde heyecan verici zamanlar var’ dedi.

Forum, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki akademik iş birliklerini güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yeni projeler ve ortak çalışmalar için güçlü bir temel oluşturdu.

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