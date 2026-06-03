Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre 7 Haziran 2026'da yapılacak mahalli idareler ara seçimleri 370 noktada gerçekleştirilecek. Seçimlerin büyük çoğunluğunu muhtarlık seçimleri oluştururken, 6 bölgede belediye seçimleri yapılacak. Bursa'da 4 ilçede biri ihtiyar heyeti olmak üzere 4 muhtarlık seçimi olacak.

BURSA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan takvime göre 7 Haziran 2026 Mahalli İdareler Ara Seçimi 370 yerleşim biriminde sandığa gidilecek.

Seçimlerin büyük bölümünü muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri oluştururken, ülke genelinde 6 bölgede belediye seçimleri de yapılacak.

Bursa'da ise farklı ilçelerde muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri gerçekleştirilecek.

Buna göre: İnegöl ilçesi Şipali Mahallesi'nde İhtiyar Heyeti Üyeleri Ara Seçimi yapılacak.

Yine İnegöl'de Orhaniye Mahallesi Muhtarlık Ara Seçimi gerçekleştirilecek.

Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde muhtarlık seçimi yapılacak.

Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi'nde sandık kurulacak.

Kestel ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde muhtarlık seçimi gerçekleştirilecek.

YSK'nın açıkladığı takvime göre adaylık ve seçim süreçlerine ilişkin tarihler de netleşirken, seçimlerin huzur ve güven ortamında yapılması bekleniyor.