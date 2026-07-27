Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen üç ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonlar, 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturması, Gülistan Doku dosyası ve yasa dışı bahis soruşturmalarını kapsıyor.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen üç ayrı operasyon kapsamında toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbaplar Suç Örgütü' soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkilerin ayrıntılı şekilde incelendiği ifade edildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında ise 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi. Delillere müdahale şüphesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapıldığı, 19 şüpheliye yönelik işlem başlatıldığı ve 18 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada ise 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı. Şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlıklar ve ödeme kuruluşlarındaki işlemlerde yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza; vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimizi hedef alan yasa dışı bahis ağlarına: — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 27, 2026

Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde suç ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, vatandaşların bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhul olayların aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençleri hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı hukukun gereğinin tavizsiz şekilde uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.