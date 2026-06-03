Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 İş Dünyası Forumu Türkiye Lansmanı kapsamında yaptığı açıklamada, iş dünyasının sürece aktif katılımının uluslararası iklim finansmanına erişim açısından kritik olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen 'COP31 İş Dünyası Forumu Türkiye Lansmanı' programında önemli mesajlar verdi.

İş dünyasıyla birlikte COP31 sürecine güçlü bir katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Kurum, Türkiye'nin iklim diplomasisi yolculuğunda özel sektörün rolüne dikkat çekti.

Bakan Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde yürütülecek koordinasyon mekanizmasının, iş dünyasının COP31 sürecine etkin katılımını artıracağını ifade etti.

İş dünyasının sürece dahil olmasının aynı zamanda sanayicilerin ihtiyaç duyduğu uluslararası iklim finansmanına erişim açısından kritik bir anahtar olduğunu vurgulayan Kurum, katkılarından dolayı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. COP31 sürecine yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen lansman, Türkiye'nin iklim politikalarında özel sektörle entegrasyonunu artırmayı amaçladı.