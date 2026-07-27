Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Geleceğini Birlikte Planlıyoruz' mottosuyla düzenlediği 5. Üniversite Tanıtım Günlerinde üniversite adayı gençleri Türkiye'nin farklı üniversiteleriyle buluşturdu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim ve kariyer yolculuğuna destek veren öğrenci odaklı projelerini sürdürüyor. Gençlerin üniversite tercih sürecine destek olmak amacıyla düzenlenen 5. Üniversite Tanıtım Günleri, Zafer Genç Akademi'de başladı. 'Geleceğini Birlikte Planlıyoruz' mottosuyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 43 üniversite, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

TERCİH DÖNEMİNDE DOĞRUDAN REHBERLİK

İki gün süren etkinlikte üniversite temsilcileri; bölüm olanakları, kampüs yaşamı, burs imkânları, yurt seçenekleri ve tercih stratejileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Aday öğrenciler ise akademisyenler ve öğrenci temsilcileriyle birebir görüşerek merak ettikleri sorulara yanıt bulma fırsatı yakaladı. Etkinlik kapsamında gençler, üniversiteleri yakından tanımanın yanı sıra tercih listelerini oluşturma konusunda uzmanlardan rehberlik aldı. Fuar alanında dağıtılan tanıtım materyalleri sayesinde öğrenciler, tercih sürecinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere tek noktadan ulaşma imkânı elde etti.