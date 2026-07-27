Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçeyi güvenli ve konforlu yollarla buluşturmaya devam ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Burhaniye'nin Pelitköy Mahallesi'nde 9 bin 300 metrelik güzergâhta asfalt serim ve düzenleme çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, Gömeç'in Yaya Mahallesi'nde Kızko yolundaki 3 bin metrelik alanda ulaşım altyapısını güçlendirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde sürdürülen yol yatırımları, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. 20 ilçenin tümüne eşit ve adil hizmet anlayışıyla birçok yatırımı hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç ve Burhaniye'de gerçekleştirdiği yol çalışmalarıyla vatandaşların ulaşım imkânlarını rahatlattı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla yıllardır yıpranan yollar yenilenirken, şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar her noktada ulaşım standartları da artırılıyor.