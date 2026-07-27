Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programı kapsamında Turgutreis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ve gönül belediyeciliğinin en güçlü örneklerini sergilemeye devam ettiklerini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Mahalle buluşmalarında vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalıştığına dikkat çekerek, 'Kayseri'deki belediyecilik anlayışı, belediye hizmetlerine bakış açısı ve vatandaşla belediye arasındaki ilişki bizim açımızdan mutluluk vesilesidir. Çünkü vatandaş, belediyeyi kendisinden ayrı bir kurum olarak değil, her türlü derdini, talebini ve beklentisini iletebildiği bir kapı olarak görüyor. Biz de elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların ihtiyaçlarına çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Vatandaşımız burada talebini iletiyor, biz notumuzu alıyoruz. İlgili kurumlarla görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak bazı işler farklı kurumların sorumluluğunda olabiliyor veya zaman içerisinde tamamlanması gereken çalışmalar olabiliyor. Biz her zaman vatandaşımızın talebinin takipçisi oluyoruz' diye konuştu.

'0352 222 70 00, VATANDAŞIMIZIN BELEDİYEYE AÇILAN KAPISIDIR'

Kocasinan Belediyesi'nin vatandaşlarla iletişim kanallarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, '0352 222 70 00 numarası, vatandaşımıza hizmeti ayağına götüren önemli bir iletişim hattıdır. Bu numarayı arayan vatandaşımız, sabah saatlerinden gece 24.00'e kadar karşısında bir muhatap bulabilir. Belediye Başkanlığı adına, belediyemizin tüm birimleri adına vatandaşımızla iletişim kuran bu hat sayesinde talepler doğrudan bize ulaşıyor ve gerekli çalışmalar başlatılıyor' şeklinde konuştu.

'DOST ELİ PROJESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA'

Kocasinan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmalarına da değinen Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin titizlikle sürdürüldüğünün altını çizerek, 'Sosyal projelerimizle daha fazla vatandaşımıza ulaşmayı ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Dost Market ve Dost Mağaza projelerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Buradaki kriterimiz, gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı tespit edebilmek. İhtiyacı olan, geçim sıkıntısı yaşayan, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza devletimizin ve belediyemizin imkânlarıyla destek oluyoruz. Fakir ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını, giyim kuşam ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 65 yaş üzerindeki büyüklerimize sıcak yemek ulaştırıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Ayrıca yatağa bağımlı, kendi öz bakımını yapamayan vatandaşlarımızın da Dost Eli Projesi ile yanında oluyoruz. Dost Eli Projesi'nin daha fazla vatandaşımıza ulaşabilmesi için hemşehrilerimizden çevrelerinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı bizlere bildirmelerini istiyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, gönüllere dokunmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Turgutreis Mahalle Muhtarı Filiz Temel ise mahalleye gösterilen ilgi ve destekten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Bölge sakinleri de gerçekleştirilen hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldukları için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.