Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli aileler için sürdürdüğü 'Mutfak Tüpü Desteği'nde yeni dönem ödemeleri hesaplara yattı. Yeni ödemelerle birlikte bugüne kadar sağlanan toplam destek 1,5 milyon TL'yi aştı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, artan enerji maliyetlerine karşı dar gelirli vatandaşların mutfak bütçesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 12 kg'lık Mutfak Tüpü Desteği'nde yeni dönem ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Doğalgaz altyapısının bulunmadığı dezavantajlı bölgelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlara can suyu olan mutfak tüpü desteği ile bugüne kadar binlerce aileye 1,5 milyon TL'yi aşan bir katkı sağlandı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü mutfak tüpü desteğine müracaatlar https://apps.denizli.bel.tr/mutfaktupudestegibasvuru/ ile www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden yapılıyor.



'Dayanışma ağımızı büyüterek yolumuza devam edeceğiz'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, zorlu ekonomik koşullarda hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Dar gelirli vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahat nefes alması için çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, şehrimizde kimseyi geride bırakmadan, dayanışma ağımızı büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Denizli'de hiç kimse kendini yalnız hissetmeyecek' dedi.