Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nda 25 Temmuz itibariyle tezgâhlar kuruldu. Pestisit analizlerinden geçen organik sertifikalı ürünlerin bahçeden Kayserililerin sofrasına uzanan organik, sağlıklı ve ekonomik yolculuğu Büyükşehir'in Doğal Ürünler Bahçesi'nde başlayıp pazarında devam ederken bu doğal pazar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan, vatandaşların en doğal ürünlerle doğrudan buluştuğu, organik besinler ile sağlıklı beslenmeye katkı sunan organik üretimin adresi Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, yeni sezon için 25 Temmuz'da kapılarını açtı.

Tarım ve hayvancılık alanında üreticilere sağladığı desteklerle Türkiye'ye örnek olan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da organik üretimi desteklerken vatandaşların doğal besinlere kolaylıkla ulaşmasına imkân tanıyor.

Yeni sezon için hizmet vermeye başlayan, Anadolu Harikalar Diyarı'nın hemen yanında bulunan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı, her Cumartesi 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor. Vatandaşlar, pazarda Doğal Ürünler Bahçesi'nde yetiştirilen ürünlerin yanı sıra bölgede üretilen organik sertifikalı sebze, meyve ve diğer doğal ürünlere de ulaşabiliyor. Diğer günlerde ise üreticilerden, bahçelerde doğrudan alışveriş yapılabiliyor.

Öte yandan Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı'nda tezgâha çıkan her ürün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri ve teknik ekipler tarafından kapsamlı kontrollerden geçiriliyor. Uzman ekipler tarafından halk sağlığının korunması amacıyla ürünlerde kimyasal kalıntı bulunup bulunmadığını tespit etmek için pestisit analizleri yapılarak, güvenilir ürünlerin tüketiciyle buluşması sağlanıyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşcı, üreticileri tek tek ziyaret ederek belediye tarafından hazırlanan önlük, kese kâğıdı, etiket ve lavanta kolonyası gibi materyaller hediye etti.