Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayılarını, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklamasından itibaren en geç 6 ay içinde yeniden tespit ederek ilan etti.

Söz konusu YSK kararı 27 Haziran 2024 Perşembe tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,İstanbul'un çıkaracağı milletvekili sayısı 98'den 96'ya, Kütahya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 5'ten 4'e, Hatay'ın ise çıkaracağı milletvekili sayısı 11'den 10'a düştü.

Söz konusu karara göre Bursa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 20'den 21'e, Eskişehir'in çıkaracağı milletvekili sayısı 6'dan 7'ye, Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı 1'den 2'ye, Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 1'den 2'ye çıktı.

600 milletvekilinin 81 il'e dağılımında; 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara ilinin 3, 21 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa ilinin 2, 96 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul ilinin 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ilinin ise 2 seçim çevresine bölünmesi gerektiği kaydedildi.

BURSA'DA HANGİ İLÇE, HANGİ SEÇİM BÖLGESİNDE?

2 seçim çevresine bölünen 21 milletvekili çıkaracak Bursa'da; toplam nüfusu 1 milyon 648 bin 768 olan 1. Seçim Bölgesi'nde yer alan Büyükorhan, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi 11 milletvekili; toplam nüfusu 1 milyon 565 bin 803 olan 2. Seçim Bölgesi'nde yer alan Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir ve Yıldırım ise 10 milletvekili çıkaracak.

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