Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili üzüntüsünü belirtti. KKTC ve Türkiye Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisinin su alarak batmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Yılmaz, yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumların arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

'ÖNCELİĞİMİZ YOLCULARIN VE MÜRETTEBATIN KURTARILMASI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şu anki temel önceliğin gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın kurtarılması olduğunu vurguladı.

Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır.



KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.



Şu an: — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 30, 2026

Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteğin sağlandığını belirterek, gemide bulunan yolculara, mürettebata ve millete geçmiş olsun dileklerini iletti.

GİRNE BELEDİYE BAŞKANI: DURUM ÇOK CİDDİ

Öte yandan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da, yaralılar için Girne limanından sahne hastanesi oluşturulduğunu belirterek, 'Durum çok ciddi. Sahil Güvenlik ekipleri ve küçük tekneler kurtarma çalışamlarına destek veriyor' dedi.