Muğla'daki orman yangınına müdahale için bölgeye giden Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, görev dönüşünde kaza geçirdi. Lastiği patlayan arazöz bariyerlere çarparken, araçta bulunan ekipteki yaralıların tedavileri yapıldı.
BURSA (İGFA) - Muğla'da meydana gelen orman yangınının söndürülmesine destek vermek amacıyla bölgeye giden Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ekibi, görev dönüşünde trafik kazası geçirdi.
Alınan bilgilere göre, seyir halindeki arazözün lastiğinin patlaması sonucu araç bariyerlere çarptı. Kazada ekipte bulunan bazı orman personeli yaralandı.
Yaralı personelin sağlık ekipleri tarafından tedavilerinin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, kazada yaralanan personele geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Orman kahramanlarımıza geçmiş olsun' mesajını paylaştı.