Bunlar da ilginizi çekebilir

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, kazada yaralanan personele geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Orman kahramanlarımıza geçmiş olsun' mesajını paylaştı.

Yaralı personelin sağlık ekipleri tarafından tedavilerinin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre, seyir halindeki arazözün lastiğinin patlaması sonucu araç bariyerlere çarptı. Kazada ekipte bulunan bazı orman personeli yaralandı.

Muğla'daki orman yangınına müdahale için bölgeye giden Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, görev dönüşünde kaza geçirdi. Lastiği patlayan arazöz bariyerlere çarparken, araçta bulunan ekipteki yaralıların tedavileri yapıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.