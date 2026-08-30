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???? KONTROL ALTINDA ???? #Muğla #Seydikemer 'de orman dışı alanda başlayarak #Antalya #Kaş 'a sıçrayan yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangınla mücadelemize destek veren tüm: pic.twitter.com/QYbb3bdsQK

Orman Genel Müdürlüğü paylaşımında, 'Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor' ifadelerine yer verildi.

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OGM, yangınla mücadele çalışmalarına destek veren kurumlara, yerel yönetimlere, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti.

KURUM VE VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yoğun müdahale sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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