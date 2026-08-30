Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
ANKARA (İGFA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının yoğun müdahale sonucunda kontrol altına alındığını duyurdu.
Açıklamada, yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
KURUM VE VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR
OGM, yangınla mücadele çalışmalarına destek veren kurumlara, yerel yönetimlere, gönüllülere ve vatandaşlara teşekkür etti.
Orman Genel Müdürlüğü paylaşımında, 'Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor' ifadelerine yer verildi.
???? KONTROL ALTINDA— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) August 30, 2026
???? #Muğla #Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak #Antalya #Kaş'a sıçrayan yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda kontrol altına aldık.
Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor.
Yangınla mücadelemize destek veren tüm: pic.twitter.com/QYbb3bdsQK