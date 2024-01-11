CHP İstanbul'un 15 ilçe Belediye Başkan Adayını da açıkladı. İl Başkanı Özgün Çelik Belediye Başkan adaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte CHP'nin İstanbul'un 12 ilçesinde belirlenen Belediye Başkan adayları:
Başakşehir’de Mesut Öksüz ile kazanacağız!
Bayrampaşa’da Hasan Mutlu ile kazanacağız!
Beyoğlu’nda İnan Güney ile kazanacağız!
Çatalca’da Erhan Güzel ile kazanacağız!
Eyüpsultan’da Dr. Mithat Bülent Özmen ile kazanacağız!
Gaziosmanpaşa’da Hakan Bahçetepe ile kazanacağız!
Güngören’de Temel Akkoç ile kazanacağız!
Sancaktepe’de Alper Yeğin ile kazanacağız!
Silivri’de Bora Balcıoğlu ile kazanacağız!
Şile’de Özgür Kabadayı ile kazanacağız!
Tuzla’da Eren Ali Bingöl ile kazanacağız!
Üsküdar’da Sinem Dedetaş ile kazanacağız!
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