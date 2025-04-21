Yenilikçi Öğrenme (YÖM) Okulları öğrencileri, ulusal ve uluslararası platformlarda kazandıkları başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - YÖM Okulları öğrencileri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda büyük başarılar elde etti.
“İklim Eylemi” temalı resim yarışmasında 8 ödül kazanan öğrenciler, Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda 11 altın madalya aldı.
TeenEagle Türkiye finallerinde 3 onur, 2 altın, 5 gümüş ve 9 bronz madalyayla İngiltere’deki Global Finallere katılmaya hak kazandılar.
YÖM Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altuntaş, “Yenilikçi eğitimle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. YÖM’lü öğrenciler, bilim, sanat ve akademide dünyaya damga vuracak” dedi.
Kaynak: igf