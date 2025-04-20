Enstitü İstanbul İSMEK, 2024-2025 eğitim döneminde rekor başvuruya ulaştı. Bin 500’e yakın eğitim programını İstanbullularla buluşturan Enstitü İstanbul İSMEK’e başvuranların sayısı 1 milyonu aştı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’un dört bir yanındaki 18’i uzmanlık okulu olmak üzere 152 eğitim merkezinde ücretsiz eğitimler veren Enstitü İstanbul İSMEK’te kayıtlar yıl boyu devam ediyor.



2024-2025 eğitim dönemi için kapılarını 16 Eylül 2024 tarihinde İstanbullulara açan Enstitü İstanbul İSMEK’te, kayıtların başladığı 2 Eylül 2024’ten bu yana yapılan başvurularda bir rekora imza atıldı. Yeni dönemde eğitim niteliği ve kalitesinin daha güçlü bir seviyeye çıkarılacağı her fırsatta dile getirilen Enstitü İstanbul İSMEK; kendini geliştirmek, yeni beceriler edinmek, kariyer yaşamında yeni bir yol çizmek isteyen 1 milyondan fazla kişinin başvuru adresi oldu.

KADINLARA İSTİHDAM OLANAĞI

Kadın katılımcı oranının yüzde 70’in üzerinde olduğu Enstitü İstanbul İSMEK’te İstanbullu kadınlar, eğitimlerle kişisel ve mesleki becerilerini geliştirirken, meslek ediniyor. Öğrendiklerini üretime dönüştürerek gelir elde edebiliyor, ekonomik anlamda özgür bireyler haline geliyor. Enstitü İstanbul İSMEK, Uzaktan Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimlerin çeşitliliğini, İstanbulluların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda her geçen gün daha da arttırıyor.