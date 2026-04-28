Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Gebze Belediyesi iş birliğiyle geniş katılımlı 'Afet Farkındalık Eğitimleri ve Tahliye Tatbikatları' gerçekleştirildi. Gebze'de 5 bin öğrenciye ulaşılan eğitimlerde, afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru davranış biçimleri anlatılarak öğrencilere önemli bilgiler aktarıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen eğitim programları bu kez Gebze'de toplumun her kesimini kapsayacak şekilde planlandı.

8 farklı okulda gerçekleştirilen programlara öğrenciler, öğretmenler, okul personeli ve özel gereksinimli bireyler katıldı. Böylece afet farkındalığı çalışmalarında kapsayıcı bir yaklaşım benimsenerek toplumun farklı kesimlerine doğrudan ulaşıldı. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde; deprem öncesi hazırlık, deprem anında doğru davranışlar, tahliye süreçleri, toplanma alanlarının önemi ve afet çantası hazırlığı gibi hayati konular ele alındı.

YAŞ GRUPLARINA UYGUN ANLATIM TEKNİKLERİ

Eğitimler, yaş gruplarına uygun anlatım teknikleri, görsel materyaller ve uygulamalı çalışmalarla desteklendi. Bu sayede katılımcıların yalnızca bilgi edinmesi değil, olası afet durumlarında doğru davranışları uygulamalı olarak öğrenmesi hedeflendi.

Program kapsamında özel gereksinimli bireylerin afet anında güvenli ve doğru davranış geliştirmeleri amaçlandı. Bu doğrultuda 34 özel gereksinimli bireye yönelik, ihtiyaçlara göre uyarlanmış eğitimler gerçekleştirildi. Uygulamalı anlatımlarla desteklenen süreçle kapsayıcı eğitim anlayışı sahada etkin şekilde hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kenti afetlere karşı daha bilinçli ve dirençli hale getirme hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Gebze'de düzenlenen eğitim ve tatbikat programlarında toplam 5 bin 293 öğrenci ve personele ulaşıldı. Eğitimlere 2 bin 284 kız, 2 bin 683 erkek öğrenci katılırken; 226 kadın ve 100 erkek personel de programlarda yer aldı.

'EĞİTİMLER TOPLUMUN TAMAMINI KAPSIYOR'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, afet farkındalık çalışmalarının hem kapsam hem de yöntem açısından sürekli geliştirildiğini belirterek, 'Eğitimlerimizi yalnızca belirli kurum ve gruplarla sınırlı tutmuyoruz. Mahalleleri de sürece dâhil ederek toplumun tamamını kapsayıcı bir yapı oluşturuyoruz. Bu doğrultuda kapsam ve metot olarak sürekli geliştirilen eğitim modelleriyle çalışmalarımızı büyüterek daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.' dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Kocaeli Afetlere Dirençli Toplum' anlayışıyla afet farkındalık eğitimlerini kent genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de artarak devam etmesi planlanıyor.