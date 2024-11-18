Muğla Planlama Ajansı’nın (MUPA) araştırmasına göre; Muğla halkının mutfak, hijyen, giyim, sosyal harcamalarında büyük bir kısıntıya gittiğini ortaya koydu. Muğla’da insanların yüzde 57,9’u mutfak harcamalarında kısıtlama yaparken , yüzde 75,7’si giyim-kuşam da, yüzde 70’i ise sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili harcamalarını ya azalttığı ya da tamamen kesildiği kaydedildi.MUĞLA (İGFA) - MUPA’nın yaptığı araştırma sonuçlarına göre Muğla’da insanların yüzde 57,9’unun mutfak harcamalarında kısıntıya gittiği ortaya çıktı. Erkeklerde mutfak harcamalarını kıstığını söyleyenlerin oranı yüzde 51,4’ken, kadınlarda bu oranın yüzde 64,1 ile çok daha fazla olduğu görüldü. Mutfak harcamalarını en çok kısan yaş grubu ise yüzde 69 ile 55-64 yaş grubu oldu. Bu oran 65 yaş üstü grupta yüzde 60’a yakın olarak ölçüldü.

YENİ KIYAFET ALABİLMEK ÇOK ZOR

Krizin etkilerinden birisi de giyim harcamalarındaki düşüşte ortaya çıktı. Muğla halkının yüzde 70,8’inin ekonomik kriz nedeniyle yeni kıyafet alamadığını belirtti.

Mutfak harcamalarındaki kısıntı gibi yeni giyim harcamalarında da kadınların oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu görüldü. Buna göre; kadınların yüzde 75,7’si giyim-kuşam harcamalarında kısıntıya gittiğini belirtirken, bu oran erkeklerde yüzde 66 seviyelerinde ölçüldü. Yaş aralığı arttıkça yeni giyim-kuşam harcamalarındaki düşüş de arttı. 65 yaş üstü yurttaşların yüzde 20,2’si artık hiçbir yeni kıyafet almadığını söylerken, yüzde 16,1’i bu kalemdeki harcamalarını çok kıstığını, yüzde 35,3’ü de eskiye göre harcamalarını azalttığını kaydetti.

SOSYAL HAYAT KALMADI

Muğla Planlama Ajansının yaptığı araştırmalarda yarıca Krizin sosyal ve kültürel harcamalara yönelik etkisi de ölçüldü.

Muğla’da yaşayan yurttaşların yüzde 70’inin sosyal ve kültürel etkinlikler ile ilgili harcamalarını ya azalttığı ya da tamamen kestiği ortaya çıktı. Kadınların yüzde 74,2’si bu alandaki harcamalarını kıstığını belirtirken, erkeklerin yüzde 65,8’i aynı cevabı verdi. Yaş aralığı arttıkça sosyal etkinlikten vazgeçenlerin oranındaki artış da dikkat çekti. 45-54 yaş aralığındaki yurttaşların yüzde 72,4’ü, 55-64 yaş aralığındaki yurttaşların yüzde 74,9’u, 65 yaş üstü yurttaşların ise yüzde 72,7’sinin bu harcamalarda kısıntıya gittiği dikkat çekti.

HİJYEN VE ULAŞIMDA DA DÜŞÜŞ VAR

MUPA’nın verileri, temel insani ihtiyaçlar ile ilgili harcamaların da dramatik bir şekilde azaldığını ortaya koydu.

Buna göre; Muğla’da her 10 kişiden 3’ü hijyen ürünleri ile ilgili harcamalarında kısıntıya gittiğini ifade ederken, hijyen ürünlerindeki harcamalarında kısıntıya gittiğini söyleyen kadınların oranının yüzde 34 olduğu göze çarptı. Özellikle 55-64 yaş aralığındaki kısıntıya giden yurttaşların oranının yüksekliği (yüzde 41,3) dikkat çekti.

Ulaşım konusundaki araştırma ise her iki kişiden birinin ulaşım harcamalarında kısıntıya gittiğini ortaya koydu. Bu alanda da kadınların oranı (yüzde 50,5), erkeklerin oranına (yüzde 42,4) göre yüksekti. Bu alanda da 55-64 yaş aralığındaki insanların yüzde 54,2 ile diğer yaş gruplarına göre daha fazla kısıntıya gittiği ölçüldü.