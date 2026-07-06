Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne (TAÜ) ilişkin değerlendirmelerde bulunarak üniversitenin Türk dünyasıyla akademik iş birliğini güçlendiren önemli bir proje olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, 'çatı üniversite' modeliyle hayata geçirilen Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin yükseköğretimde önemli bir örnek teşkil ettiğini belirterek, bu yapının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağları akademik alanda daha da pekiştirdiğini ifade etti.

'2030 VİZYONUYLA DAHA GÜÇLÜ BİR YAPI'

Üniversitenin 2030 vizyonu doğrultusunda gelişmeye devam edeceğini belirten Özvar, yeni akademik programlar, artan öğrenci kapasitesi ve kurulacak yeni kampüs ile Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin daha güçlü bir yapıya kavuşacağını söyledi. TAÜ'nün iki ülkenin akademik birikimini ortak projelerde buluşturacağını vurgulayan Özvar, üniversitenin yalnızca Türkiye ve Azerbaycan için değil, Türk dünyası ve bölge ülkeleri için de önemli bir bilim ve araştırma merkezi olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Başkan Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin 'gönül coğrafyasına değer üreten' bir yükseköğretim modeli olarak öne çıktığını belirterek, projenin akademik iş birliği açısından stratejik önem taşıdığını kaydetti.

Yükseköğretimde 'çatı üniversite' olarak hayata geçirdiğimiz en önemli örneklerden biri olan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesini, Türk dünyasıyla olan sarsılmaz bağlarımızı akademik alanda daha da pekiştiren önemli bir kazanım olarak görüyoruz.



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