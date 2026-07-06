Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında beceri odaklı ölçme ve değerlendirme anlayışını güçlendirmek amacıyla hazırlanan araştırma raporunu yayımladı. Rapor, öğretmenler ve ölçme-değerlendirme uzmanları için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin becerilerinin ölçülmesine yönelik yürütülen bilimsel araştırmanın sonuç raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Araştırma kapsamında, modelde yer alan becerilerin etkili şekilde ölçülmesi ve **'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu'**nun oluşturulması amaçlandı.

Öğretmenler, soru yazarları, ders kitabı yazarları, ölçme ve değerlendirme uzmanları ile program geliştirme uzmanları için hazırlanan raporda; bağlam seçimi, süreç bileşenlerinin soru yazımına yansıtılması ve psikometrik analizler gibi teknik konulara ilişkin kurumsal bir çerçeve sunuldu.

Gerçek yaşam senaryolarını temel alan ölçme yaklaşımıyla öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerinin değil, bilgi ve becerilerini birlikte kullanabilme yeterliliklerinin de değerlendirilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, yayımlanan araştırma raporunun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ortak bir anlayışın geliştirilmesine ve beceri odaklı eğitim yaklaşımının güçlendirilmesine katkı sağlamasını amaçlıyor.