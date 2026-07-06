Maltepe Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nde 'Destek AFAD Gönüllüsü' olmak isteyen Maltepeli vatandaşlara yönelik eğitimler düzenleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılar, arama ve kurtarma, sosyal yardım, yangın, ilk yardım gibi konularda, afet ve acil durum hallerinde profesyonel ekiplere gönüllü destek olabilecek.

Eğitim programının önemli başlıklarından biri olan ilk yardım eğitimi ile katılımcılara; afet ve acil durumlarda olay yeri güvenliğinin sağlanması, temel yaşam desteği, kanamalara müdahale, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamaları, yaralı taşıma teknikleri ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar yapılması gereken doğru müdahaleler hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerle katılımcıların afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileşme süreçlerine bilinçli şekilde katkı sunmaları hedeflendi. 'Destek AFAD Gönüllüsü' olabilmek için çevrim içi eğitimlerin ve yüz yüze/saha eğitimlerinin tamamlanması gerekiyor. Destek AFAD Gönüllüsü olmak için e-Devlet AFAD Gönüllülük Sistemi adresi üzerinden başvuru işlemleri yapılabiliyor.