Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 öğretim yılı Yaz Okulu kayıt süresinin uzatıldığını duyurdu. Öğrenciler kayıt işlemlerini bugün saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süresinin uzatıldığını açıkladı.

Yapılan duyuruya göre, Yaz Okulu'na kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler işlemlerini 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek.

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Üniversite yetkilileri, Yaz Okulu'ndan faydalanmak isteyen öğrencilerin, belirtilen süre içerisinde kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: RSS