Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 öğretim yılı Yaz Okulu kayıt süresinin uzatıldığını duyurdu. Öğrenciler kayıt işlemlerini bugün saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek.
ESKİŞEHİR (İGFA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süresinin uzatıldığını açıkladı.
Yapılan duyuruya göre, Yaz Okulu'na kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler işlemlerini 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek.
Üniversite yetkilileri, Yaz Okulu'ndan faydalanmak isteyen öğrencilerin, belirtilen süre içerisinde kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.
????Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları uzatıldı!— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (@AOFAnadolum) July 6, 2026
????️ Yaz Okulu kayıtları 06 Temmuz 2026 (Bugün) Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecektir.
Kayıt???????? https://t.co/pzKO9OrPay
Detaylı bilgi ???????? https://t.co/fouvb00fw4@arasbozkurt pic.twitter.com/6e489NwkbP