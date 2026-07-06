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Üniversite yetkilileri, Yaz Okulu'ndan faydalanmak isteyen öğrencilerin, belirtilen süre içerisinde kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattı.

MEB'in 'Yeşil Vatan'ı ile bilinç güçlendi

Yapılan duyuruya göre, Yaz Okulu'na kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler işlemlerini 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 öğretim yılı Yaz Okulu kayıt süresinin uzatıldığını duyurdu. Öğrenciler kayıt işlemlerini bugün saat 22.00'ye kadar tamamlayabilecek.

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