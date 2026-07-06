Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurçayır Mahallesi'nde hayata geçirdiği Bizim Çocuk Yaşam Merkezi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini kabul edecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Çukurçayır Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Bizim Çocuk Yaşam Merkezi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor.

Güvenli ve çağdaş bir eğitim ortamı sunmayı hedefleyen Bizim Çocuk Yaşam Merkezi'ne kayıtlar 11 Temmuz 2026 tarihine kadar Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi trabzon.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

42-70 ay arasındaki çocuklara hizmet verecek olan merkezde eğitim dönemi 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ve 25 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Tam gün eğitim modelinin uygulanacağı merkezde çocuklar hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında eğitim alacak. Oyun temelli öğrenme yaklaşımının benimsendiği eğitim programında çocukların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek birçok farklı etkinlik yer alacak.

BİZİM ÇOCUK YAŞAM MERKEZİ'NDE KAYITLAR BAŞLADI

Program kapsamında Montessori temelli öğrenme, robotik kodlama, STEM ve bilim keşifleri, erken okuryazarlık çalışmaları, sanat ve tasarım atölyeleri, drama ve yaratıcı oyunlar, müzik ve ritim etkinlikleri, akıl ve zeka oyunları, doğa ve bahçe etkinlikleri ile hareket eğitimi ve spor oyunları düzenlenecek.

Merkezde eğitim gören çocuklara sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı da sunulacak. Aylık eğitim ücretinin 15 bin TL olarak belirlendiği Bizim Çocuk Yaşam Merkezi'nden yalnızca Çukurçayır ve Boztepe mahallelerinde ikamet eden çocuklar yararlanabilecek.

Kayıt değerlendirme sürecinde ise şehit ve gazi yakını çocuklar, ailesinde özel gereksinimli birey bulunan çocuklar, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelerin çocukları, anne ve babası çalışan çocuklar ile anne, baba veya her ikisini kaybetmiş çocuklara öncelik verilecek.

AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Çukurçayır mahallemizde yapımını tamamladığımız Bizim Çocuk Yaşam Merkezimizde 2026-2027 eğitim öğretim dönemi kayıtlarını başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için en iyi eğitim ortamlarını oluşturmaya ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' denildi.