İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18-50 yaş arasındaki vatandaşlar için ücretsiz Balkan Halk Dansları kursu açıyor. Başvurular 12 Temmuz'a kadar Spor İzmir uygulaması üzerinden yapılabilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, her yaştan yurttaşın sosyal ve kültürel yaşama katılımını destekleyen çalışmalarına bir yenisini ekledi.

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu, yaz döneminde buz pistinin kaldırılmasıyla birlikte spor ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 18-50 yaş arasındaki vatandaşlara yönelik ücretsiz Balkan Halk Dansları Kursu açıldı.

İzmirlileri Balkan halk danslarının renkli dünyasıyla buluşturacak kurs için başvurular başladı. Dansa ilgi duyan ve yeni bir kültürle tanışmak isteyenler, Spor İzmir uygulaması üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecek. Başvurular 12 Temmuz'a kadar devam edecek. Kurslar ise 13 Temmuz'da başlayacak. Eğitimler pazartesi ve çarşamba günleri olmak üzere iki ayrı grupta, 19.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.